«Я был просто поражён». Канадец из «Салавата» рассказал, что его больше удивило в России

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт назвал то, что его больше удивило в России. Канадский хоккеист выступает в КХЛ с 2024 года.

— Что тебя больше всего удивило, когда ты приехал сюда? Какие стереотипы разрушились, когда ты оказался в России? Типа медведи или водка?

— (смеётся) Честно говоря, первое, что я заметил, когда приехал в Москву в свой первый сезон, — это то, насколько город был чистым по сравнению с некоторыми крупными североамериканскими городами. Я был просто поражён, насколько всё красиво и чисто. Кажется, что мусора нет вообще нигде по сравнению с Северной Америкой. Это было первое, что я заметил и отметил, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.