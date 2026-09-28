Стюарт: Ремпал — возможно, лучший игрок в КХЛ. Фантастика, что он остался в «Салавате»

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт заявил, что был очень рад, что Шелдон Ремпал продлил контракт с уфимским клубом.

— Несколько вопросов об одном из героев матча с «Динамо». Шелдон Ремпал решил остаться в «Салавате» ещё на год. Ты был счастлив, что он остаётся?

— Конечно! Шелдон — возможно, лучший игрок в лиге. Если и не лучший, то точно где-то рядом. Так что это, очевидно, просто фантастика, что он остался. Это отличная новость для команды. Ремпал — лидер, что он доказал в очередной раз в матче с «Динамо» (Шелдон набрал 1+1 в этой встрече. — Прим. «Чемпионата»). Но это просто приятно ещё и потому, что в прошлом сезоне мы стали близкими друзьями. Летом я с нетерпением ждал возможности вернуться и снова проводить время с ним вне льда. А то, что он ещё и один из лучших игроков в лиге, мы играем с ним в одной команде, — это приятный бонус, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.