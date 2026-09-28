Канадский защитник объяснил, в чём похожи и чем отличаются Овечкин и Кросби

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт сравнил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

— Можешь сравнить Овечкина и Кросби?

— Думаю, они очень отличаются как игроки. Очевидно, Овечкин больше снайпер, в то время как Кросби больше плеймейкер. Но кажется, что они оба отличные лидеры. Было интересно наблюдать, как это, начавшись скорее как соперничество, теперь, похоже, превратилось в дружбу между ними. На мой взгляд, такое просто круто наблюдать, это очень хорошо для хоккея, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.