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Канадский защитник объяснил, в чём похожи и чем отличаются Овечкин и Кросби

Канадский защитник объяснил, в чём похожи и чем отличаются Овечкин и Кросби
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Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт сравнил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

— Можешь сравнить Овечкина и Кросби?
— Думаю, они очень отличаются как игроки. Очевидно, Овечкин больше снайпер, в то время как Кросби больше плеймейкер. Но кажется, что они оба отличные лидеры. Было интересно наблюдать, как это, начавшись скорее как соперничество, теперь, похоже, превратилось в дружбу между ними. На мой взгляд, такое просто круто наблюдать, это очень хорошо для хоккея, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дином Стюартом читайте на «Чемпионате»:
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»
Эксклюзив
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»
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