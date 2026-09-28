«Не стал бы торопиться с возвращением в КХЛ». Дементьев о Любушкине на драфте отказов НХЛ

Агент Алексей Дементьев высказался о решении «Нэшвилл Предаторз» поместить защитника Илью Любушкина на драфт отказов, а также оценил вероятность возвращения игрока в КХЛ. Напомним, Любушкин перешёл в «Нэшвилл» в результате обмена из «Даллас Старз» 1 июля.

«Сложно сказать по Любушкину, потому что его только выставили сейчас на драфт отказов. И уже были ситуации, при которых он переходил из одного клуба в другой. Может быть, что произойдёт то же самое и сейчас, и какой-то клуб его заберёт себе. Увидим в ближайшее время. А торопиться с тем, что он поедет в КХЛ, я бы не стал», – цитирует Дементьева «Сила спорта».

В минувшем регулярном чемпионате 32-летний Любушкин провёл 53 матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при полезности «+1».