Свечников и Кочетков получили чемпионские перстни НХЛ. Никишина не было на торжестве

Российские хоккеисты Андрей Свечников и Пётр Кочетков получили чемпионские перстни на торжественном ужине «Каролины Харрикейнз» за победу в Кубке Стэнли — 2026.

Россияне получили чемпионские перстни вместе с остальными игроками команды. При этом на ужине отсутствовал защитник Александр Никишин, который продолжает находиться в статусе ограниченно свободного агента.

Фото: «Каролина»

Фото: «Каролина»

В финале Кубка Стэнли в 2026 году «Каролина» обыграла «Вегас Голден Найтс» (4-2 в серии) и выиграла второй трофей в истории.

В прошедшем сезоне 26-летний Свечников набрал 70 (31+39) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 11 (6+5) очков в 19 играх в плей-офф. 27-летний Кочетков отыграл в девяти матчах регулярки.