Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин разрывает лигу, Буше и Гордон заваливают старт

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2026/2027 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.

Место Тренер Клуб 1. Игорь Гришин «Нефтехимик» 2. Алексей Исаков «Торпедо» 3. Виктор Козлов «Салават Юлаев» 4. Андрей Разин «Металлург» 5. Дмитрий Квартальнов «Локомотив» 6. Игорь Никитин ЦСКА 7. Игорь Ларионов СКА 8. Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 9. Михаил Кравец «Барыс» 10. Алексей Жамнов «Спартак» 11. Митч Лав «Шанхайские Драконы» 12. Александр Андриевский «Амур» 13. Леонид Тамбиев «Динамо» М 14. Андрей Козырев «Северсталь» 15. Сергей Брылин «Динамо» Мн 16. Ги Буше «Авангард» 17. Алексей Кудашов «Автомобилист» 18. Олег Браташ «Адмирал» 19. Скотт Гордон «Трактор» 20. Ярослав Люзенков «Сибирь» 21. Павел Зубов «Лада» 22. Андрей Миронов ХК «Сочи»