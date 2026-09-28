Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин разрывает лигу, Буше и Гордон заваливают старт
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2026/2027 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1.
|Игорь Гришин
|«Нефтехимик»
|2.
|Алексей Исаков
|«Торпедо»
|3.
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|4.
|Андрей Разин
|«Металлург»
|5.
|Дмитрий Квартальнов
|«Локомотив»
|6.
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|7.
|Игорь Ларионов
|СКА
|8.
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|9.
|Михаил Кравец
|«Барыс»
|10.
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|11.
|Митч Лав
|«Шанхайские Драконы»
|12.
|Александр Андриевский
|«Амур»
|13.
|Леонид Тамбиев
|«Динамо» М
|14.
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|15.
|Сергей Брылин
|«Динамо» Мн
|16.
|Ги Буше
|«Авангард»
|17.
|Алексей Кудашов
|«Автомобилист»
|18.
|Олег Браташ
|«Адмирал»
|19.
|Скотт Гордон
|«Трактор»
|20.
|Ярослав Люзенков
|«Сибирь»
|21.
|Павел Зубов
|«Лада»
|22.
|Андрей Миронов
|ХК «Сочи»