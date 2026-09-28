Плющев — об игре «Динамо»: провинциальные комплексы Тамбиева уже начали проявляться

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выступил с критикой игры московского «Динамо» под руководством Леонида Тамбиева.

— Изначально выбор тренера в исполнении руководства московского «Динамо» вызывал большие сомнения. Не понял, откуда всплыла кандидатура специалиста, который ставит хоккей на выживание и потолок которого – клубы второго, если не третьего эшелона. И провинциальные комплексы Тамбиева уже начали проявляться. Тренер не уверен в себе, шарахается из крайности в крайность. Три дня назад с трудом обыграл Минск – и расхвалил игроков команды. Через день без шансов проиграл Уфе – и тут же пошла резкая критика хоккеистов. Послушайте, профессиональный тренер не имеет права на такие перепады в настроении. Игроки их сразу же замечают – и это отражается на настрое команды, на отношении к тренеру.

— Вы согласны с его критикой состава «Динамо»?

— Нет, не согласен. Насколько знаю, Тамбиев имел самое непосредственное отношении к комплектации, набирались хорошо ему знакомые игроки из команд его эшелона – второго и третьего. При этом все помнят его комментарии по Гусеву, мягко говоря, некомплиментарные. То есть именно такую простенькую команду и хотел получить тренер, отказываясь от звёздных игроков, с которыми нужно хотеть и уметь работать. Так что тут в первую очередь вопросы – именно к тренерскому штабу. Посмотрим, сможет ли «Динамо» вынырнуть из этого болота. У команды впереди хороший календарь, много московских матчей. Надо выправлять игру и набирать очки, – приводит слова Плющева Russia-Hockey.

На данный момент бело-голубые занимают шестое место в Западной конференции КХЛ.