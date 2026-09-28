Алексей Морозов оценил вероятность расширения КХЛ в ближайшее время

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил вероятность расширения лиги в ближайшее время. В сезоне-2026/2027 играют 22 команды, 16 из которых выходят в плей-офф.

– Перед прошлым сезоном КХЛ поменяла в регламенте минимальную вместимость арен – увеличила её с 7,5 до 9 тыс. зрителей. Сейчас не проходит даже красноярский «Сокол», одна из немногих команд в ВХЛ с готовой инфраструктурой, несколько лет назад изъявлявшая желание вступить в ваш турнир.

– Да, в 2023 году они задавали нам вопросы, что надо сделать, чтобы вступить в КХЛ. У нас был хороший пример с «Ладой», вернувшейся к нам в 2023 году. Тогда на её примере мы сделали дорожную карту, где чётко прописали, в какие сроки и как привести в соответствие с нашими стандартами свою инфраструктуру, финансы и прочие аспекты. И показывали это другим клубам, которые разговаривали с нами о возможном вступлении в КХЛ.

Минимальная разрешённая вместимость позволяет клубам, которые ранее играли в КХЛ, входить в лигу с 5,5-тысячной ареной. Но Тольятти пришлось переоборудовать систему СТМ (спортивная телематика), систему видеогола – тогда у нас всё это обновлялось. Размер коробки тогда уменьшали под наши стандарты. На основе того опыта мы потом рассказывали Красноярску, что надо будет делать. А дальше уже зависело от желания и возможностей региона, спонсоров.

– Не слишком усложняете пополнение рядов КХЛ, которые очень сократились после ухода части иностранных клубов в 2022 году и прошлогоднего коллапса «Витязя»?

– У нас нет задачи любой ценой заставить клубы вступать в КХЛ. Нет цели искусственного расширения лиги. Работаем с регионами, если у кого-то из них появляются вопросы, даём подробные объяснения. Например, два года назад «Югра» интересовалась, что происходит у нас, какие нужны финансовые гарантии, какая нужна инфраструктура, чтобы КХЛ могла рассмотреть её вступление в свои ряды. Мы Ханты-Мансийску всё рассказали – люди ушли думать.

– 22 клуба в КХЛ, среди которых только по три в каждой конференции не попадают в плей-офф, не маловато, чтобы поднимать критерии вступления в лигу?

– Повторю, что мы не хотим искусственно расширять лигу. Всё зависит от финансовых возможностей в том или ином регионе, от желания и возможностей местных спонсоров помогать клубу вплоть до участия в чемпионате КХЛ. Одно дело – убедить кого-то вступить в нашу организацию для галочки, для проформы, чтобы мы отчитались о расширении числа участников. Но нам надо наоборот – обеспечить хорошую спортивную составляющую, чтобы люди во главе клубов были реально заинтересованы в успешных спортивных результатах, в качественном развитии маркетинговой составляющей, привлечении болельщиков. И это должно появляться естественным образом. Если кого-то заставлять – ничего хорошего из этого не получится, что уже показала практика, когда участие клубов в турнире было натянутым, а они не проявляли заинтересованности в конкурентной спортивной борьбе, – цитируют Морозова «Известия».