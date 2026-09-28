КХЛ определила лучших игроков третьей недели сезона-2026/2027

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов третьей недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Александр Самойлов («Северсталь»), одержавший три победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,33 и 95,35% отражённых бросков.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Даниил Мироманов (СКА), набравший 4 (1+3) очка в двух матчах.

Лучшим нападающим признан Дамир Жафяров («Нефтехимик»), набравший 8 (5+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+4». В матче с «Ладой» (7:3) Жафяров стал автором хет-трика.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Егор Соловьёв («Шанхайские Драконы»), набравший 3 (1+2) очка в двух матчах.