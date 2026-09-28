В Москве простились с хоккейным тренером Александром Кузьменко

Церемония прощания с хоккейным тренером Александром Кузьменко прошла в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, сообщает ТАСС.

Отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко погиб после нападения медведя во время рыбалки в Туве. Тренера с тяжёлыми ранами лица доставили в местную больницу, где он скончался. Ему было 62 года. Позднее стало известно, что медведь был ликвидирован охотниками.

Семья Кузьменко переехала в Москву, когда будущему нападающему клубов НХЛ исполнилось пять лет. Отец Андрея Кузьменко – сам в прошлом хоккеист, который после завершения карьеры стал детским тренером, а в последние годы работал с хоккеистами индивидуально и тренировал любителей. До 12 лет Кузьменко-младший тренировался под руководством отца.