Владимир Плющев объяснил, почему игроки «Авангарда» часто получают травмы

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что неслучайно «Авангард» испытывает проблемы с большим количеством травмированных хоккеистов.

«На старте сезона одна-две травмы могут быть случайностью, но никак не десяток. Причём у ведущих игроков, которые получают основную нагрузку. Тут многое идёт от качества предсезонной подготовки, предложенной тренером. Я так понимаю, что штаб Ги Буше изначально отнёсся к предсезонке с прохладцей – одни на сбор опаздывали, другие, наоборот, уезжали на роды и так далее.

Когда у тебя в сентябре половина команды – на травмах, это говорит о том, что была ошибка в предсезонных нагрузках. Или их дали очень много, или, наоборот, крайне мало. Понятно, что в случае Буше речь идёт о втором варианте. И эта слабая предсезонка команде очень мешает», – приводит слова Плющева Russia-Hockey.