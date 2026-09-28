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Нападающему «Ак Барса» Артёму Галимову может потребоваться операция

Нападающему «Ак Барса» Артёму Галимову может потребоваться операция
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что нападающему Артёму Галимову может потребоваться операция. Форвард досрочно завершил матч с «Металлургом» из-за нескольких повреждений.

«Сегодня он ещё к хирургу поедет на приём. Похоже, операцию надо будет делать – повреждено такое место в кисти, там приток крови не очень хороший, долго зажимает. Сейчас будем искать перестановки, внутренние резервы среди своих ребят, ну и также трансферы [рассмотрим]. Посмотрим, если что-то будет», – цитирует Гатиятулина «БИЗНЕС Online».

На 35-й минуте матча с «Металлургом» Галимову досталось по лицу после силового приёма Макара Хабарова. Игрок «Ак Барса» влетел лицом в борт, после чего у хоккеиста даже пошла кровь в районе переносицы. Судьи отправились смотреть повтор на предмет наложения штрафа. Никакого наказания не последовало, а Галимов ушёл в раздевалку.

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Галимов не вышел в третьем периоде игры «Ак Барса» с «Металлургом» после силового приёма