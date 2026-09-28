Нападающий «Амурских Тигров» забил первый лакросс-гол сезона МХЛ

В Хабаровске состоялся матч регулярного Olimpbet чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между местными «Амурскими Тиграми» и владивостокским «Тайфуном». Победу одержали хозяева со счётом 5:3.

Победный гол на 58-й минуте матча при равном счёте забил нападающий «Амурских Тигров» Семён Кочурин. Форвард подобрал шайбу за воротами и оформил первый лакросс-гол нового сезона МХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно на официальном VK-канале Молодёжной хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат МХЛ продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.