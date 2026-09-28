Майкл Маклауд вернулся в состав «Авангарда» на матч с «Металлургом»

Форвард «Авангарда» Майкл Маклауд оправился от повреждения, которое он получил в стартовой игре нынешнего сезона КХЛ. Канадский нападающий готов выйти на лёд в матче с «Металлургом», который состоится сегодня, 28 сентября, в Омске на «Джи-Драйв Арене». Встреча начнётся в 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, во время матча с «Салаватом Юлаевым» 7 сентября форвард неудачно упал на лёд после жёсткого столкновения с соперником и с трудом добрался до скамейки запасных, после чего пропустил несколько смен. Позднее Маклауд окончательно ушёл в раздевалку.

Фото: «Авангард»

В первом матче текущего регулярного чемпионата Маклауд отыграл 10 минут 25 секунд. На вбрасываниях канадец прод