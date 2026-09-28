Защитник «Динамо» Москва Паталаха: мы начали играть в более активный и жёсткий хоккей

Защитник московского «Динамо» Марио Паталаха рассказал о своём состоянии на старте регулярного чемпионата Фонбет КХЛ и высказался о работе с новым тренерским штабом.

— Марио, как оценишь своё состояние на старте чемпионата?

— Не только я, но и вся команда чувствует себя хорошо, работаем. Новички за два месяца полностью влились в состав, мы же каждый день видимся, тренируемся вместе. Давно уже стали своими друг для друга.

— Этим летом в «Динамо» сменился главный тренер. Чем тебе особенно запомнилась предсезонка Леонида Тамбиева?

— Вся команда пахала, как никогда, показала высокую работоспособность, выложились на 200%. Все довольны летней подготовкой. Упражнения были тяжёлые, но необходимые для нас, и мы с этими нагрузками справились.

— Как тебе работается с Олегом Ореховским, который стал в «Динамо» тренером по работе с защитниками? В бытность игроком он действовал на льду очень жёстко!

— Мне всё нравится, я же молодой игрок, продолжаю учиться. У каждого тренера много новых интересных моментов. Олег Олегович много чего подсказывает, мне это нужно, рад, что мне уделяют внимание.

— Требования к защитникам у нового тренерского штаба в чём-то изменились?

— Всех секретов раскрывать не буду, но скажу, что мы начали играть в более активный и жёсткий хоккей. Надо как можно быстрее отбирать у соперника шайбу, — приводит слова Паталахи пресс-служба «Динамо».