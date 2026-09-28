Гомоляко — о лидерстве «Нефтехимика» на Востоке: вижу перспективу пройти первый раунд

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал первое место «Нефтехимика» в турнирной таблице Восточной конференции. Нижнекамский клуб набрал 15 очков за 10 игр и опережает магнитогорцев с аналогичным количеством очков по дополнительным показателям.

«Во-первых, у «Нефтехимика» хорошая школа, и много своих играет ребят в команде, да и в КХЛ большой процент воспитанников. Во-вторых, у Гришина хороший тренерский штаб. Игорь Владимирович – квалифицированный тренер, умеет выстраивать коллективы и ставить комбинационную игру. Команда много забивает, играет зрелищно.

Да, если брать прошлый год, то после Нового года они где-то подсели, но наверняка сделали выводы. Видно, что команда довольно-таки сыгранная. Отсюда и идут победы, и ребята взрослеют. И, соответственно, победы, конечно, добавляют уверенности. Так что в Нижнекамске хорошая самобытная команда, и вижу у них перспективу пройти первый раунд. Ну и дальше надо пошуметь», – приводит слова Гомоляко «Сила спорта».