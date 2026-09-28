Морозов — о дисквалификации Каменева: поддерживаем РУСАДА в борьбе с допингом

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал допинговое дело нападающего Владислава Каменева. В 2025 году в организме хоккеиста обнаружили мельдоний.

– Весной прошлого года случились допинговые скандалы с несколькими хоккеистами клубов КХЛ. Последняя из этих историй – Владислава Каменева – завершилась минувшим летом двухлетней дисквалификацией игрока. Как оцените исход дела?

– Мы полностью поддерживаем действия РУСАДА по борьбе с допингом и считаем, что в КХЛ должен быть чистый спорт. Неслучайно и на этот сезон заключили новый договор с РУСАДА, увеличили количество проб, которые сдают хоккеисты.

Насколько я знаю, тот же Каменев подавал апелляцию на первоначальное решение о четырёхлетней дисквалификации, в итоге всё равно был подтверждён факт наличия в его пробе запрещённого препарата, но дисквалификацию ему сократили до двух лет.

Владислав может даже в этом сезоне сыграть в КХЛ, если какой-либо клуб до 25 января подпишет с ним контракт – к тренировкам с командой он может приступить за два месяца до окончания дисквалификации, то есть до дедлайна, – приводят слова Морозова «Известия».

Срок дисквалификации Каменева истечёт 15 марта 2027 года.