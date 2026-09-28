Главный тренер «Бостона» Штурм высказался о капитанстве Пастрняка

Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм прокомментировал назначение нападающего Давида Пастрняка новым капитаном команды.

30-летний чех стал 28-м капитаном в истории клуба и первым, кто занял этот пост после обмена Брэда Маршана во «Флориду Пантерз» в 2025 году.

«Он, безусловно, не Хара и не Бержерон как лидер, но это нормально. Давид – лидер другого типа. Он очень позитивный, всегда с улыбкой и готов выслушать каждого», – приводит слова Штурма сайт НХЛ.

30-летний Пастрняк был выбран «Бостоном» под общим 25-м номером на драфте НХЛ 2014 года. За 12 лет в клубе чешский форвард набрал 933 очка — забил 420 голов и отдал 513 результативных передач.