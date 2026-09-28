Защитник «Динамо» Москва Паталаха ответил, какое хоккейное правило хотел бы изменить

Защитник московского «Динамо» Марио Паталаха ответил, какое хоккейное правило он хотел был реформировать.

— Как тебе идея исполнять буллиты перед началом матча, которую руководство КХЛ недавно вынесло на обсуждение?

— Мне кажется, что из-за этого игра может потерять свою изюминку. Получится, что перед началом матча команды окажутся в разном психологическом состоянии. Та, что победит в буллитах, будет играть в более закрытый хоккей, а другая — наоборот.

— Можешь назвать хоккейное правило, которое тебе хотелось бы реформировать?

— В последнее время в играх очень много пауз, после того как шайба попадает в заградительную сетку. Вот это правило хорошо бы немного подкорректировать — если шайба быстро отскакивает обратно на лёд, игру лучше продолжать без остановки, — приводит слова Паталахи пресс-служба «Динамо».