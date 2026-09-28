Форвард «Авангарда» Афанасьев — о Кубке Гагарина: в команде про другое и не думают

Нападающий «Авангарда» Егор Афанасьев заявил, что омский клуб готов бороться за Кубок Гагарина в текущем сезоне Фонбет КХЛ.

– Как команде удалось преодолеть неудачную серию из трёх поражений?

– Перед матчем со «Спартаком» больше был фокус на какие-то детали. Наш вратарь Ваня Просветов сыграл очень хорошо. И, в принципе, мы все отыграли на максимуме – все ребята молодцы.

– С чем были связаны те три поражения?

– Не по системе играли. Очень часто бегали по всей площадке. А со «Спартаком» играли намного чётче.

– Чувствуете, что «Авангард» в нынешнем виде готов бороться за Кубок Гагарина?

– Да, конечно. В такой команде, как «Авангард», где собрали мощный состав, про другое и не думают. Тем более сейчас должны вернуться травмированные ребята. Это тоже даст нам позитивный толчок, поскольку много хороших хоккеистов выбыло. Мы всех их ждём. И уверены, что они нам помогут, – приводят слова Афанасьева «Известия».