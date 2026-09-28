Дементьев высказался о возможном обмене Никишина в «Нэшвилл»

Агент Алексей Дементьев прокомментировал возможный обмен российского защитника Александра Никишина в «Нэшвилл Предаторз» из «Каролины Харрикейнз». Игрок является ограниченно свободным агентом без контракта на следующий сезон.

– «Нэшвилл» одномоментно потерял трёх защитников: Бэррон перешёл в «Сент-Луис», а Любушкин и Пербикс помещены клубом на драфт отказов. Можно ли сказать, что готовится обмен Никишина?

– Честно говоря, я сам удивился такому движению «Нэшвилла» по защитникам и даже, честно говоря, в голове не представлял, что возможен обмен с «Каролиной». Но, наверное, да, возможно. Хотя чем руководствуется менеджмент «Нэшвилла», мы узнаем в ближайшие дни.

Если это будет сделка по «Нэшвиллу», то я буду рад за Александра. Потому что Нэшвилл – шикарный город. Я проработал там восемь лет и отмечу, что это классное место для игры в хоккей, а также комфортный город для жизни, – приводит слова Дементьева «Сила спорта».