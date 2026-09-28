«Спартак» продлил контракт с 18-летним защитником Дроновым до 2030 года

«Спартак» продлил контракт с 18-летним защитником Николаем Дроновым, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/2030.

Фото: ХК «Спартак»

«Поздравляем нашего молодого защитника с подписанием нового контракта. Желаем крепкого здоровья и много побед, отличной игры и развития таланта в системе ХК «Спартак» Москва!» – сказано в сообщении клуба.

Дронов провёл четыре матча в текущем регулярном чемпионате Фонбет КХЛ и не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 5.45. В прошлом сезоне он выступал за МХК «Спартак». В регулярке МХЛ на его счету было 40 игр и 7 (1+6) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф он провёл 21 встречу, в которых отметился одной результативной передачей.