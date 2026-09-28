«Металлург» одержал пятую победу подряд, крупно обыграв «Авангард»

Сегодня, 28 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

На первой минуте нападающий «Металлурга» Никита Михайлис забил первый гол. На 12-й минуте форвард Нэйтан Тодд удвоил преимущество магнитогорцев. На 20-й минуте защитник Кирилл Адамчук сократил отставание «Авангарда».

На 30-й минуте Михайлис забросил третью шайбу гостей и оформил дубль. На 57-й минуте нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков забил гол в пустые ворота. На 58-й минуте форвард Никита Коротков забросил ещё одну шайбу в пустые ворота