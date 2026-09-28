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Авангард — Металлург, результат матча 28 сентября 2026 года, счет 1:5, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Металлург» одержал пятую победу подряд, крупно обыграв «Авангард»
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Сегодня, 28 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5)     0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4)     1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5)     1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5)     1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en)     1:5 Коротков – 57:55 (en)    

На первой минуте нападающий «Металлурга» Никита Михайлис забил первый гол. На 12-й минуте форвард Нэйтан Тодд удвоил преимущество магнитогорцев. На 20-й минуте защитник Кирилл Адамчук сократил отставание «Авангарда».

На 30-й минуте Михайлис забросил третью шайбу гостей и оформил дубль. На 57-й минуте нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков забил гол в пустые ворота. На 58-й минуте форвард Никита Коротков забросил ещё одну шайбу в пустые ворота