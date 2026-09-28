Никишин изначально запрашивал контракт на пять лет с кэпхитом $ 9 млн — источник

Российский защитник Александр Никишин изначально просил о сделке на пять лет со среднегодовой зарплатой $ 9 млн. Об этом сообщает журналист Зак Мартин в социальной сети Х со ссылкой на слова инсайдера Эллиота Фридмана.

По информации источника, «Каролина Харрикейнз» почти заключила сделку с «Нью-Йорк Рейнджерс», но, похоже, договориться не удалось. «Сент-Луис Блюз» также проявлял большой интерес. «Ураганы» запрашивали за Никишина два выбора в первом раунде драфта или что-то сопоставимое с уровнем хоккеиста.

Напомним, 24-летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с «Каролиной». В прошлом регулярном чемпионате Никишин провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Вместе с «ураганами» он стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.