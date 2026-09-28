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Андрей Разин прокомментировал крупную победу «Металлурга» над «Авангардом»

Андрей Разин прокомментировал крупную победу «Металлурга» над «Авангардом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил крупную победу над «Авангардом» (5:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5)     0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4)     1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5)     1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5)     1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en)     1:5 Коротков – 57:55 (en)    

«Хорошее начало в нашем исполнении, всю игру ровно провели, пара только тяжёлых моментов была, когда пришлось обороняться. Выстояли в двойном меньшинстве, нас с победой», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками после 10 матчей. «Авангард» располагается на седьмой строчке Востока, набрав восемь очков в девяти играх.

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