Андрей Разин прокомментировал крупную победу «Металлурга» над «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил крупную победу над «Авангардом» (5:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Хорошее начало в нашем исполнении, всю игру ровно провели, пара только тяжёлых моментов была, когда пришлось обороняться. Выстояли в двойном меньшинстве, нас с победой», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками после 10 матчей. «Авангард» располагается на седьмой строчке Востока, набрав восемь очков в девяти играх.