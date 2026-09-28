«Нет у нас конфликта, успокойтесь». Разин — на вопрос об отсутствии Ткачёва

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос об отсутствии нападающего команды Владимира Ткачёва в составе на матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Авангардом» (5:1).

«Мне что, поклясться или что? Даю честное пионерское, что Ткачёв болеет. Он не выздоровел, у него есть симптомы. Он сам принял это решение, мы с ним поговорили, отличные отношения у нас. Он был на утренней раскатке и сказал, что лучше ему не играть сегодня. Нет у нас никакого конфликта, успокойтесь», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне 30-летний форвард пр