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«Нет у нас конфликта, успокойтесь». Разин — на вопрос об отсутствии Ткачёва

«Нет у нас конфликта, успокойтесь». Разин — на вопрос об отсутствии Ткачёва
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос об отсутствии нападающего команды Владимира Ткачёва в составе на матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Авангардом» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5)     0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4)     1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5)     1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5)     1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en)     1:5 Коротков – 57:55 (en)    

«Мне что, поклясться или что? Даю честное пионерское, что Ткачёв болеет. Он не выздоровел, у него есть симптомы. Он сам принял это решение, мы с ним поговорили, отличные отношения у нас. Он был на утренней раскатке и сказал, что лучше ему не играть сегодня. Нет у нас никакого конфликта, успокойтесь», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне 30-летний форвард пр