Разин — журналисту в Омске: придёт Буше — будете его облизывать, а я сижу оплёванный

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин эмоционально обратился к журналистам после победы над «Авангардом» (5:1).

«Вы опять хотите полемику по Яковлеву? Вы, журналисты, которые ищут негатив, знаете, что есть такие пословицы. За двумя зайцами погонишься — и ничего хорошего не получится. Или — хочу и рыбку съесть и на карусели покататься. Вы хотите, чтобы команда выигрывала и при этом играли те люди, которые вам нравятся, которых вы любите. Но у меня своя работа, у вас — своя. Мы выиграли 5:1, а вы сидите и нагнетаете. Сейчас придёт Ги Буше, вы его будете облизывать, а я сижу оплёва