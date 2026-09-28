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Разин — журналисту в Омске: придёт Буше — будете его облизывать, а я сижу оплёванный

Разин — журналисту в Омске: придёт Буше — будете его облизывать, а я сижу оплёванный
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин эмоционально обратился к журналистам после победы над «Авангардом» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5)     0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4)     1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5)     1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5)     1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en)     1:5 Коротков – 57:55 (en)    

«Вы опять хотите полемику по Яковлеву? Вы, журналисты, которые ищут негатив, знаете, что есть такие пословицы. За двумя зайцами погонишься — и ничего хорошего не получится. Или — хочу и рыбку съесть и на карусели покататься. Вы хотите, чтобы команда выигрывала и при этом играли те люди, которые вам нравятся, которых вы любите. Но у меня своя работа, у вас — своя. Мы выиграли 5:1, а вы сидите и нагнетаете. Сейчас придёт Ги Буше, вы его будете облизывать, а я сижу оплёва