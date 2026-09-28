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Ги Буше — об 1:5 с «Металлургом»: сегодня травмы в «Авангарде» не причина поражения

Ги Буше — об 1:5 с «Металлургом»: сегодня травмы в «Авангарде» не причина поражения
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:5) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5)     0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4)     1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5)     1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5)     1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en)     1:5 Коротков – 57:55 (en)    

«Счёт 1:3, если не брать шайбы в пустые ворота, и сегодняшнее поражение абсолютно не зависит от того, что у нас много травмированных. Сегодня это не причина поражения. Мы отошли от своей структуры, сами себе создавали проблемы, действовали неграмотно, не так, как должны.

Встречались со скоростным мастеровитым соперником, как и «Спартак», но