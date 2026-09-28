Ги Буше — об 1:5 с «Металлургом»: сегодня травмы в «Авангарде» не причина поражения

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:5) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Счёт 1:3, если не брать шайбы в пустые ворота, и сегодняшнее поражение абсолютно не зависит от того, что у нас много травмированных. Сегодня это не причина поражения. Мы отошли от своей структуры, сами себе создавали проблемы, действовали неграмотно, не так, как должны.

Встречались со скоростным мастеровитым соперником, как и «Спартак», но