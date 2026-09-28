Ги Буше: предвкушали встречу с «Металлургом», но сразу всё пошло не по плану

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что в команде предвкушали встречу с «Металлургом». Сегодня, 28 сентября, омский клуб крупно проиграл магнитогорцам со счётом 1:5.

«Было абсолютно не то, что мы хотели видеть. Мы знаем, что после выезда первый матч всегда непростой, однако сегодня он был непростой в ином ключе. Был переизбыток эмоций от возвращения на домашнюю арену, все были рады возвращению Майкла Маклауда, мы предвкушали встречу с «Металлургом». Но с самого начала всё пошло не по плану, мы пытались бегать, забить больше, чем соперник, примерно то же самое делали в игре с «Торпедо», и нас за это на