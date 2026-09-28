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Ги Буше: предвкушали встречу с «Металлургом», но сразу всё пошло не по плану

Ги Буше: предвкушали встречу с «Металлургом», но сразу всё пошло не по плану
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что в команде предвкушали встречу с «Металлургом». Сегодня, 28 сентября, омский клуб крупно проиграл магнитогорцам со счётом 1:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5)     0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4)     1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5)     1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5)     1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en)     1:5 Коротков – 57:55 (en)    

«Было абсолютно не то, что мы хотели видеть. Мы знаем, что после выезда первый матч всегда непростой, однако сегодня он был непростой в ином ключе. Был переизбыток эмоций от возвращения на домашнюю арену, все были рады возвращению Майкла Маклауда, мы предвкушали встречу с «Металлургом». Но с самого начала всё пошло не по плану, мы пытались бегать, забить больше, чем соперник, примерно то же самое делали в игре с «Торпедо», и нас за это на