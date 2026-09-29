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«Планировал всю карьеру провести в Новосибирске». Яковлев — об обмене из «Сибири»

«Планировал всю карьеру провести в Новосибирске». Яковлев — об обмене из «Сибири»
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Нападающий «Торпедо» Алексей Яковлев прокомментировал свой обмен из «Сибири». Форвард пополнил состав нижегородской команды 21 сентября.

– Насколько тяжело было покидать родной город?
– Тяжело, планировал всю карьеру провести в Новосибирске. Получился выход из зоны комфорта, последний раз такое было, когда в ВХЛ ездил. Но реалии таковы, что других вариантов у меня нет – нужно вливаться в команду и привыкать к этой ситуации, — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

31-летний нападающий — воспитанник «Сибири». Всего за новосибирский клуб в КХЛ Алексей провёл 381 матч, в которых набрал 55 (28+27) очков при показателе полезности «-41».

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
Эксклюзив
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
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