«Планировал всю карьеру провести в Новосибирске». Яковлев — об обмене из «Сибири»

Нападающий «Торпедо» Алексей Яковлев прокомментировал свой обмен из «Сибири». Форвард пополнил состав нижегородской команды 21 сентября.

– Насколько тяжело было покидать родной город?

– Тяжело, планировал всю карьеру провести в Новосибирске. Получился выход из зоны комфорта, последний раз такое было, когда в ВХЛ ездил. Но реалии таковы, что других вариантов у меня нет – нужно вливаться в команду и привыкать к этой ситуации, — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

31-летний нападающий — воспитанник «Сибири». Всего за новосибирский клуб в КХЛ Алексей провёл 381 матч, в которых набрал 55 (28+27) очков при показателе полезности «-41».