Михайлов — о допуске России: в ближайшие два-три года что-то должно измениться

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил шансы на допуск сборной России к международным соревнованиям под эгидой ИИХФ.

«Думаю, для этого должно пройти время. Федерация, министерство спорта и все руководители, которые переживают за российский спорт и внимательно за ним следят, делают всё, чтобы ситуация изменилась. Полагаю, в ближайшие два-три года что-то должно измениться», – приводит слова Михайлова «РИА Новости Спорт».

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), который рассмотрит апелляцию на решение ИИХФ о недопуске национальных команд России до международных соревнований.