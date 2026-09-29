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Алексей Яковлев рассказал, когда стал возможен обмен из «Сибири»

Алексей Яковлев рассказал, когда стал возможен обмен из «Сибири»
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Нападающий «Торпедо» Алексей Яковлев рассказал, как состоялся его обмен из «Сибири». Форвард пополнил состав нижегородского клуба 21 сентября.

– В какой момент стало понятно, что возможен обмен из «Сибири»?
– После разговора со Львом Игоревичем Крутохвостовым (генеральным директором клуба. — Прим. «Чемпионата»), который был в начале сентября перед началом регулярки. Потом я провёл два матча, думал, что вроде получается, должны давать дальше играть, но сложилось так, что тренерский штаб «Сибири» не счёл необходимым меня оставлять.

– Осталось ощущение, что настоящего шанса и не дали? Или считаете, что сами недостаточно хорошо себя проявили?
– С «Амуром» неплохо сыграл, с «Автомобилистом» создавал опасные моменты для взятия ворот: хороший наброс на подставление сделал, шайба в ворота не попала, и создал выход «в ноль» для партнёра. В целом не скажу, что «парил». Можно было бы добавить в атакующих действиях, но для этого тоже нужно время. Однако его никто не даёт. Наверное, нужно было сразу начинать так играть, но у меня не получилось это. Поэтому тренерский штаб решил меня обменять, — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
Эксклюзив
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
Комментарии
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