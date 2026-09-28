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Ги Буше — о неудачном челлендже: наш видеотренер сказал, что был 100-процентный пас рукой

Ги Буше — о неудачном челлендже: наш видеотренер сказал, что был 100-процентный пас рукой
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал неудачный тренерский запрос в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Металлургом» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5)     0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4)     1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5)     1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5)     1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en)     1:5 Коротков – 57:55 (en)    

«Сегодня один наш видеотренер сказал, что был 100-процентный пас рукой. Возможно, просто угол, с которого смотрели, изменился. Иногда что-то идёт в твою пользу, иногда — нет, это нормально. Есть чёткие и очевидные моменты, а есть — субъективные. В конечном же итоге решение принимаю я. Я — капитан этого корабля, и вся ответственность лежит на моих плечах», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На 12-й минуте Нэйтан Тодд забил второй гол «Металлурга». Тренерский штаб «Авангарда» взял запрос на возможную пропущенную остановку игры перед взятием ворот. После просмотра судьи подтвердили взятие ворот. Паса рукой не было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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