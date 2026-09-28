Ги Буше — о неудачном челлендже: наш видеотренер сказал, что был 100-процентный пас рукой

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал неудачный тренерский запрос в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Металлургом» (1:5).

«Сегодня один наш видеотренер сказал, что был 100-процентный пас рукой. Возможно, просто угол, с которого смотрели, изменился. Иногда что-то идёт в твою пользу, иногда — нет, это нормально. Есть чёткие и очевидные моменты, а есть — субъективные. В конечном же итоге решение принимаю я. Я — капитан этого корабля, и вся ответственность лежит на моих плечах», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На 12-й минуте Нэйтан Тодд забил второй гол «Металлурга». Тренерский штаб «Авангарда» взял запрос на возможную пропущенную остановку игры перед взятием ворот. После просмотра судьи подтвердили взятие ворот. Паса рукой не было.

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