Буше: любой идиот способен критиковать. Но сложности «Авангарда» закончатся

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Металлурга» (1:5) выразил уверенность, что сложности омской команды скоро закончатся.

«Любой идиот способен критиковать, когда всё идёт не так, но успех приходит к тому, кто усердно работает, пашет, пробирается через тяжёлые времена. Когда ты сталкиваешься с трудностями, то они подсвечивают, кто люди на самом деле. Если в тяжёлое время коллектив проявляет сплочённость, то у него всё будет в порядке, и это наш случай.

Никто ни в кого не будет тыкать пальцем. Эти сложности закончатся, и я жду, когда мы их преодолеем. Сегодняшний матч будем использовать для роста, никого не будем винить. Нам не понравилось, что мы увидели сегодня, н