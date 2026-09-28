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Буше: любой идиот способен критиковать. Но сложности «Авангарда» закончатся

Буше: любой идиот способен критиковать. Но сложности «Авангарда» закончатся
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Металлурга» (1:5) выразил уверенность, что сложности омской команды скоро закончатся.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5)     0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4)     1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5)     1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5)     1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en)     1:5 Коротков – 57:55 (en)    

«Любой идиот способен критиковать, когда всё идёт не так, но успех приходит к тому, кто усердно работает, пашет, пробирается через тяжёлые времена. Когда ты сталкиваешься с трудностями, то они подсвечивают, кто люди на самом деле. Если в тяжёлое время коллектив проявляет сплочённость, то у него всё будет в порядке, и это наш случай.

Никто ни в кого не будет тыкать пальцем. Эти сложности закончатся, и я жду, когда мы их преодолеем. Сегодняшний матч будем использовать для роста, никого не будем винить. Нам не понравилось, что мы увидели сегодня, н