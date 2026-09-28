Россияне заняли первые три места в топ-10 лучших вратарей по версии The Athletic

The Athletic представил рейтинг лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги на основе анонимного опроса. Комиссия состоит из 10 человек и включает в себя восьмерых тренеров вратарей (действующих и бывших, а также личных тренеров, работающих с игроками лиги) и двух голкиперов, недавно завершивших карьеру в НХЛ.

Первые три строчки заняли россияне, а в топ-10 вошли четыре российских вратаря. Возглавил список Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс». На втором месте расположился Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а замыкает тройку Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Игорь Шестёркин.

2. Андрей Василевский.

3. Илья Сорокин.

4. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

5. Джереми Свейман («Бостон Брюинз»).

6-7. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»).

6-7. Джейк Эттингер («Даллас Старз»).

8. Сергей Бобровский («Торонто Мэйпл Лифс»).

9-10. Лукаш Достал («Анахайм Дакс»).

9-10. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»).