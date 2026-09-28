Россияне заняли первые три места в топ-10 лучших вратарей по версии The Athletic

The Athletic представил рейтинг лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги на основе анонимного опроса. Комиссия состоит из 10 человек и включает в себя восьмерых тренеров вратарей (действующих и бывших, а также личных тренеров, работающих с игроками лиги) и двух голкиперов, недавно завершивших карьеру в НХЛ.
Первые три строчки заняли россияне, а в топ-10 вошли четыре российских вратаря. Возглавил список Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс». На втором месте расположился Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а замыкает тройку Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Игорь Шестёркин.
2. Андрей Василевский.
3. Илья Сорокин.
4. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).
5. Джереми Свейман («Бостон Брюинз»).
6-7. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»).
6-7. Джейк Эттингер («Даллас Старз»).
8. Сергей Бобровский («Торонто Мэйпл Лифс»).
9-10. Лукаш Достал («Анахайм Дакс»).
9-10. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»).