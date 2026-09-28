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Динамо Мн — Лада, результат матча 28 сентября 2026 года, счет 5:4, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Динамо» Минск победило «Ладу», тольяттинцы едва не отыгрались с 0:5 в третьем периоде
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Сегодня, 28 сентября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
Лада
Тольятти
1:0 Галиев (Энас, Тирни) – 22:05 (5x4)     2:0 Лайл (Тирни, Кузьмин) – 24:33 (5x5)     3:0 Энас (Тирни, Алистров) – 28:39 (5x4)     4:0 Липский – 35:13 (5x4)     5:0 Чухраев (Лозовский, Кузьмин) – 47:30 (5x5)     5:1 Чивилёв (Сетдиков, Кинг) – 50:31 (5x5)     5:2 Гроло (Рожков, Шакиров) – 56:11 (5x4)     5:3 Савчук (Чивилёв, Михайлов) – 58:23 (5x5)     5:4 Сетдиков (Чивилёв, Савчук) – 59:44 (5x4)    

На 23-й минуте нападающий «Динамо» Станислав Галиев забил первый гол. На 25-й минуте защитник Брэди Лайл удвоил преимущество минчан. На 29-й минуте форвард Сэм Энас забросил третью шайбу в ворота «Лады». На 36-й минуте нападающий Даниил Липский укрепил преимущество хозяев.

На 48-й минуте форвард Арсений Чухраев забил пятый гол «Динамо». На 51-й минуте нападающий Андрей Чивилёв сократил отставание тольяттинцев. На 57-й минуте защитник Жереми Гроло отыграл ещё одну шайбу гостей. На последней минуте гости забили ещё два гола и установили окончательный счёт — 5:4.