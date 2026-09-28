«Динамо» Минск победило «Ладу», тольяттинцы едва не отыгрались с 0:5 в третьем периоде

Сегодня, 28 сентября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

На 23-й минуте нападающий «Динамо» Станислав Галиев забил первый гол. На 25-й минуте защитник Брэди Лайл удвоил преимущество минчан. На 29-й минуте форвард Сэм Энас забросил третью шайбу в ворота «Лады». На 36-й минуте нападающий Даниил Липский укрепил преимущество хозяев.

На 48-й минуте форвард Арсений Чухраев забил пятый гол «Динамо». На 51-й минуте нападающий Андрей Чивилёв сократил отставание тольяттинцев. На 57-й минуте защитник Жереми Гроло отыграл ещё одну шайбу гостей. На последней минуте гости забили ещё два гола и установили окончательный счёт — 5:4.