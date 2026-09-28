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Торпедо — Салават Юлаев, результат матча 28 сентября 2026 года, счет 0:3, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Салават Юлаев» всухую победил «Торпедо» в Нижнем Новгороде
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Сегодня, 28 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Волга-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Цулыгин (Сучков, Загребин) – 05:06 (5x5)     0:2 Орлович-Грудков – 06:23 (5x5)     0:3 Стюарт (Сучков, Шипачёв) – 28:53 (5x5)    

На шестой минуте защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин забил первый гол. На седьмой минуте форвард Денис Орлович-Грудков удвоил преимущество уфимцев. На 29-й минуте защитник Дин Стюарт забросил третью шайбу в ворота «Торпедо» и установил окончательный счёт — 3:0.