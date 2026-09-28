«Салават Юлаев» всухую победил «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Сегодня, 28 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Волга-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На шестой минуте защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин забил первый гол. На седьмой минуте форвард Денис Орлович-Грудков удвоил преимущество уфимцев. На 29-й минуте защитник Дин Стюарт забросил третью шайбу в ворота «Торпедо» и установил окончательный счёт — 3:0.