Гол Рольгизера в овертайме принёс «Трактору» победу над московским «Динамо»

Сегодня, 28 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте нападающий «Динамо» Максим Летунов забил первый гол. На 42-й минуте форвард «Трактора» Нэйтан Легаре сравнял счёт и перевёл игр