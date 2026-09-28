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Динамо М — Трактор, результат матча 28 сентября 2026 года, счет 1:2 ОТ, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Гол Рольгизера в овертайме принёс «Трактору» победу над московским «Динамо»
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Сегодня, 28 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Летунов (Меликов) – 17:18 (5x5)     1:1 Легаре (Валенцов, Рыков) – 41:09 (5x5)     1:2 Рольгизер (Выдренков, Светлаков) – 61:18 (3x3)    

На 18-й минуте нападающий «Динамо» Максим Летунов забил первый гол. На 42-й минуте форвард «Трактора» Нэйтан Легаре сравнял счёт и перевёл игр