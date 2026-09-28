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Шанхайские Драконы — Сочи, результат матча 28 сентября 2026 года, счет 4:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Шанхайские Драконы» одержали уверенную победу над «Сочи»
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Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Саттер (Мюррей, Оттенбрайт) – 00:34 (5x5)     2:0 Александров (Малоросиянов, Коледов) – 11:14 (5x5)     3:0 Малоросиянов (Соловьёв, Мингачёв) – 38:49 (5x5)     3:1 Балдаев (Кара, Овчинников) – 49:17 (5x5)     4:1 Саттер (Сюсиз) – 59:16 (en)    

На первой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер забил первый гол. На 12-й минуте форвард Никита Александров удвоил преимущество китайской команды. На 39-й минуте защитник Даниил Малоросиянов забросил третью шайбу хозяев. На 50-й минуте защитник Виктор Балдаев сократил отставание «Сочи». На последней минуте Саттер оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Ко