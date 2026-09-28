«Шанхайские Драконы» одержали уверенную победу над «Сочи»

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На первой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер забил первый гол. На 12-й минуте форвард Никита Александров удвоил преимущество китайской команды. На 39-й минуте защитник Даниил Малоросиянов забросил третью шайбу хозяев. На 50-й минуте защитник Виктор Балдаев сократил отставание «Сочи». На последней минуте Саттер оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:1.

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