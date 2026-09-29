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«Практически не разговаривал с ним». Яковлев — о Люзенкове

«Практически не разговаривал с ним». Яковлев — о Люзенкове
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Нападающий «Торпедо» Алексей Яковлев, ранее выступавший за «Сибирь», заявил, что почти не разговаривал с главным тренером новосибирского клуба Ярославом Люзенковым перед своим обменом.

– Люзенков и Крутохвостов в личных разговорах высказывали претензии или пожелания?
– С Люзенковым вообще практически не разговаривал, только в конце перед обменом уже. Беседу после турнира в Омске, которая была на льду, не считаю даже. Мне нужно делать упражнение, главный тренер в это время подзывает меня.

С тренерским штабом больше разговоров не было. Ко мне никаких вопросов, наставлений и претензий не было за полтора месяца. Только Альберт Викторович Лещёв, тренер по защитникам, вёл со мной работу – показывал видео на собраниях, подсказывал, как улучшить игру в обороне и средней зоне.

– Не возникало ли чувства, что что-то не то, ещё с начала тренировочных сборов?
– Да, это ощущалось с самого начала. От меня будто никто ничего не требовал, безразличие какое-то было, — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
Эксклюзив
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
Комментарии
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