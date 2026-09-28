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Вратарь «Авангарда»: все понимают, что сейчас происходит не то, к чему мы идём в сезоне

Вратарь «Авангарда»: все понимают, что сейчас происходит не то, к чему мы идём в сезоне
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:5) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5)     0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4)     1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5)     1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5)     1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en)     1:5 Коротков – 57:55 (en)    

«Металлург» — очень хороший соперник, много мастеровитых ребят. Сегодня, конечно, результат не сложился в нашу пользу, это не то, к чему наша команда хочет прийти. Но это часть сезона, нам нужно пройти через трудные моменты и стать сильнее. Важно сделать правильные выводы, надеюсь, мы всё исправим.

Сейчас нам тяжело, много молодых ребят, но нужно бороться, делать правильные вещи и ждать результата от себя. Удачу нужно заслужить, и я надеюсь, что мы е