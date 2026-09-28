Вратарь «Авангарда»: все понимают, что сейчас происходит не то, к чему мы идём в сезоне

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:5) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Металлург» — очень хороший соперник, много мастеровитых ребят. Сегодня, конечно, результат не сложился в нашу пользу, это не то, к чему наша команда хочет прийти. Но это часть сезона, нам нужно пройти через трудные моменты и стать сильнее. Важно сделать правильные выводы, надеюсь, мы всё исправим.

Сейчас нам тяжело, много молодых ребят, но нужно бороться, делать правильные вещи и ждать результата от себя. Удачу нужно заслужить, и я надеюсь, что мы е