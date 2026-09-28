Голкипер «Авангарда» Просветов процитировал бывшего президента США, говоря о своей игре

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов после поражения от «Металлурга» (1:5) высказался о своей игре, процитировав бывшего президента США Ричарда Никсона.

«Это мои любимые моменты, когда что-то идёт не так, а потом ты перебарываешь себя. Есть фраза, принадлежащая одному из бывших президентов США (Ричард Никсон. — Прим. «Чемпионата»): «Мужчина не проиграл, если потерпел поражение. Он проиграл, если сдался». Всегда держу эту фразу в голове, и я буду биться до последнего, какой бы ни был счёт», — передаёт слова Просветова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне 27-летний голкипер провёл четыре матча, отразив 94% бросков при коэффициенте надёжности 1,77.