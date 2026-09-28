15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Авангарда» Просветов процитировал бывшего президента США, говоря о своей игре

Голкипер «Авангарда» Просветов процитировал бывшего президента США, говоря о своей игре
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов после поражения от «Металлурга» (1:5) высказался о своей игре, процитировав бывшего президента США Ричарда Никсона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5)     0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4)     1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5)     1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5)     1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en)     1:5 Коротков – 57:55 (en)    

«Это мои любимые моменты, когда что-то идёт не так, а потом ты перебарываешь себя. Есть фраза, принадлежащая одному из бывших президентов США (Ричард Никсон. — Прим. «Чемпионата»): «Мужчина не проиграл, если потерпел поражение. Он проиграл, если сдался». Всегда держу эту фразу в голове, и я буду биться до последнего, какой бы ни был счёт», — передаёт слова Просветова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне 27-летний голкипер провёл четыре матча, отразив 94% бросков при коэффициенте надёжности 1,77.

Материалы по теме
Вратарь «Авангарда»: все понимают, что сейчас происходит не то, к чему мы идём в сезоне