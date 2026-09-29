15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хёукеланн останавливал шайбу взглядом, «Трактор» вырывал победу. Фото матча с «Динамо»

Хёукеланн останавливал шайбу взглядом, «Трактор» вырывал победу. Фото матча с «Динамо»
«Динамо» — «Трактор»
Комментарии

28 сентября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Трактор» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 18-й минуте нападающий «Динамо» Максим Летунов забил первый гол. На 42-й минуте форвард «Трактора» Нэйтан Легаре сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий челябинцев Михаил Рольгизер.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android