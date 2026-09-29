Хёукеланн останавливал шайбу взглядом, «Трактор» вырывал победу. Фото матча с «Динамо»

28 сентября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Трактор» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 18-й минуте нападающий «Динамо» Максим Летунов забил первый гол. На 42-й минуте форвард «Трактора» Нэйтан Легаре сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий челябинцев Михаил Рольгизер.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.