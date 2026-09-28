Агент Марченко получил разрешение на обсуждение контракта с «Торонто» — Лебрюн

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко, получил разрешение на обсуждение контракта с «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает журналист и инсайдер Пьер Лебрюн в социальной сети Х. Ранее генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл заявил о готовности обменять россиянина.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 26-летний Марченко провёл 76 матчей в рамках регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встречи и 208 (102+106) очков.

В соглашении форварда предусмотрен кэпхит в размере $ 3,85 млн. После окончания следующего сезона Марченко сможет получить статус ограниченно свободного агента.