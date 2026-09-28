Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победу над «Торпедо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с «Торпедо» (3:0).

– Хорошая, важная для нас победа. Было важно после матча с «Динамо» не потерять нить игры. Доволен содержанием, тем более «Торпедо» агрессивно играет в атаке. Хочу выделить меньшинство, здорово отыграли, выстояли в концовке и помогли Семёну Вязовому сыграть «на ноль».

– Почему не стали упрощать игру?

– Это чревато. Когда сидишь и ждёшь – напрашиваешься на проблемы. Поэтому мы продолжали играть в том же ключе, что и в начале.

– Третье звено получилось молодёжным. Это от безысходности?

– Почему, нет. Артём Набиев и Максим Загребин играли в «Толпаре» вместе. Специально сделали молодую тройку.

– Можно ли сказать, что ваша команда, несмотря на плотный график, была более энергична сегодня?

– Мы старались, но было много брака в передачах, шайба прыгала по льду что у нас, что у них. Хорошо, что своевременно забили свои голы.

– Оцените тренерский запрос с третьим голом. Показалось, что был неоднозначный момент.

– Видеотренеры здорово среагировали, хорошая работа. Да и ребята с площадки подъехали и сказали, что Цулыгина толкали, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».