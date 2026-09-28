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Главный тренер «Трактора» прокомментировал волевую победу над «Динамо»

Главный тренер «Трактора» прокомментировал волевую победу над «Динамо»
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Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон оценил победу над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Летунов (Меликов) – 17:18 (5x5)     1:1 Легаре (Валенцов, Рыков) – 41:09 (5x5)     1:2 Рольгизер (Выдренков, Светлаков) – 61:18 (3x3)    

«Мне понравились первый и второй периоды в нашем исполнении. Мы показывали хорошие вещи в большинстве. Отставали в одну шайбу в начале матча, смогли это исправить в третьем периоде. Безусловно, было давление от соперника, он пользовался нашими ошибками, в том числе при входе в зону.

При этом у нас не хватило нужных действий с шайбой, особенно у борта, что, разумеется, было нашему сопернику на руку. И всё это как снежный ком росло. Плюс ещё был такой момент, что бо́льшую часть третьего периода просидели в своей зоне, хотя в предыдущих матчах отличались тем, что бо́льшее количество времени проводили именно в зоне атаки», — передаёт слова Гордона корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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