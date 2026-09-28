Главный тренер «Трактора» прокомментировал волевую победу над «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон оценил победу над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Мне понравились первый и второй периоды в нашем исполнении. Мы показывали хорошие вещи в большинстве. Отставали в одну шайбу в начале матча, смогли это исправить в третьем периоде. Безусловно, было давление от соперника, он пользовался нашими ошибками, в том числе при входе в зону.

При этом у нас не хватило нужных действий с шайбой, особенно у борта, что, разумеется, было нашему сопернику на руку. И всё это как снежный ком росло. Плюс ещё был такой момент, что бо́льшую часть третьего периода просидели в своей зоне, хотя в предыдущих матчах отличались тем, что бо́льшее количество времени проводили именно в зоне атаки», — передаёт слова Гордона корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.