Козлов рассказал о состоянии нападающего «Салавата» Родуолда
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о состоянии здоровья нападающего команды Джека Родуолда, а также оценил шансы молодого вратаря Никиты Богданова сыграть в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Сочи».
– Что с Джеком Родуолдом?
– У него повреждение, ото дня ко дню смотрим, когда сможет вернуться.
– Ждать ли выход Никиты Богданова в Сочи?
– Мы думаем об этом, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
32-летний форвард пропустил игру с нижегородским «Торпедо». Родуолд получил травму в предыдущем матче с московским «Динамо».
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