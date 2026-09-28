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Козлов рассказал о состоянии нападающего «Салавата» Родуолда

Козлов рассказал о состоянии нападающего «Салавата» Родуолда
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о состоянии здоровья нападающего команды Джека Родуолда, а также оценил шансы молодого вратаря Никиты Богданова сыграть в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Сочи».

– Что с Джеком Родуолдом?
– У него повреждение, ото дня ко дню смотрим, когда сможет вернуться.

– Ждать ли выход Никиты Богданова в Сочи?
– Мы думаем об этом, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

32-летний форвард пропустил игру с нижегородским «Торпедо». Родуолд получил травму в предыдущем матче с московским «Динамо».

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