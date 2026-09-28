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«Не могу быть счастливее. Рад, что все живы-здоровы». Уил — о рождении ребёнка

«Не могу быть счастливее. Рад, что все живы-здоровы». Уил — о рождении ребёнка
Комментарии

Нападающий «Динамо» Джордан Уил после поражения от «Трактора» (1:2 ОТ) рассказал о рождении ребёнка и поделился своими эмоциями после этого события.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Летунов (Меликов) – 17:18 (5x5)     1:1 Легаре (Валенцов, Рыков) – 41:09 (5x5)     1:2 Рольгизер (Выдренков, Светлаков) – 61:18 (3x3)    

— Какие эмоции вы испытали при рождении ребёнка? Насколько это придаёт сил?
— Я не могу быть счастливее. Рад, что все живы-здоровы — ребёнок здоров, жена здорова. Все счастливы сейчас, чувствую себя лучше. Всегда тяжело уезжать от них, уже скучаю, но они скоро будут здесь, жду их приезда.

— Было ли сложно выходить на игру после длительного перелёта?
— Не имеет значения, когда прилетел — надо оставаться профессионалом. Сегодня мы упустили столько моментов, что даже сбился со счёта. Надо вернуться к базовым вещам, работать усерднее и фокусироваться на реализации шансов, — передаёт слова Уила корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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