«Я считаю, более-менее нормальный результат». Тамбиев — о старте сезона «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

– Честно говоря, сегодня не очень доволен движением и настроем команды. После пропущенного гола задвигались, забегали и заиграли. Начали создавать голевые моменты, а до этого в принципе у нас мало что получалось.

– Прошёл месяц вашей самостоятельной работы в «Динамо». Очевидно, что команда недобрала очков. Вы видите всё в настолько негативном свете? Или есть положительные моменты?

– Это вы, журналисты, видите всё в негативном свете.

– Не я.

– Вы говорите, что команда недобрала очков, значит, видите. А я считаю, с учётом того, какие у нас были проблемы с составом, это более-менее нормальный результат. У меня нет негатива. У меня есть негатив по двум периодам. Ими я недоволен. Забиваем мало – это да. Мне быть довольным? Как мне там сказали: 21 гол в 11 матчах? Вот здесь я недоволен. Но у команды есть модель и система игры. Календарь? Ну, немного много игр, мало времени на отдых и восстановление. Идёт процесс, который небыстрый, а вы всё хотите быстро. Команда сыгрывается, сп