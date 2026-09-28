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Форвард «Динамо» Джордан Уил: покрывался потом, когда видел, что команда не может забить

Форвард «Динамо» Джордан Уил: покрывался потом, когда видел, что команда не может забить
Комментарии

Нападающий «Динамо» Джордан Уил после поражения от «Трактора» (1:2 ОТ) рассказал, переживал ли за неудовлетворительные результаты своей команды, находясь в Америке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Летунов (Меликов) – 17:18 (5x5)     1:1 Легаре (Валенцов, Рыков) – 41:09 (5x5)     1:2 Рольгизер (Выдренков, Светлаков) – 61:18 (3x3)    

— Был ли индивидуальный диалог с главным тренером по поводу того, что команда создаёт много моментов, много бросает, но нет голов?
— Да, конечно, видел из дома предыдущие матчи, сколько моментов у нас было. Нам не хватает уверенности в себе, но хорошо, что это происходит в первой четверти сезона, а не в конце или в плей-офф. С этой точки зрения можно жить спокойно.

— Переживали ли вы за ситуацию «Динамо» (было четыре поражения в пяти встречах. — Прим. «Чемпионата»), находясь в Америке? Следили ли за матчами, нарезками видео?
— Когда смотрел игры, сам покрывался потом, когда видел, что команда не может забить. Сейчас самое главное — не начинать слишком переживать. Нужно постараться сохранить уверенность, не накручивать себя лишний